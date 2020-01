Callissa M. Lucero, Denver, CO Tayden D. Lucero, Haskell, OK Joshua R. Macat, Lytle, TX Carlos A. Maldonado, Manhattan, KS Marcelle S. Manatrey, Valparaiso, IN Ricky D. Manning, Pauls Valley, OK Elias C. Manzanares, Pueblo, CO Kobe L. Martin, DeSoto, TX Alex A. Martinez, Pearland, TX Alexis N. Martinez, Pueblo, CO Elijah. Martinez, Westminster, CO Kendra G. Martinez-Carrillo, Garden City, KS Dustin L. Mason, Yukon, OK Bobby W. McBride, Anderson, SC Halle N. McClure, Lindsborg, KS Logan A. McDowell, Abilene, KS Emerald S. McGlashan, Wellington, FC Kierstyn C. McMillen, Stanberry, MO Danielle McSeveney, Newcastle, New South Wales, FC Alexandra Medina, Denver, CO Jarod A. Meier, Lindsborg, KS Edwar J. Melendez, Barquisimeto, FC Michael Michael Jr., Lindsborg, KS Brena L. Mitchell, Long Beach, CA Joep W. Mokkink, Voorburg, FC Katelyn I. Moore, Labadieville, LA Parker J. Myers, Auburn, KS Kara L. Myrick, LaVernia, TX Samantha J. Nason, Goodfield, IL Pearl N. Navarro, Glendale, CA Michael A. Nece, Salina, KS Elise O. Nelson, Lindsborg, KS Kaetlyn M. Newell, Salina, KS Thy N. Nguyen, Salina, KS Brody C. Nicholas, Hoisington, KS Lydia M. Nicholson, Hesston, KS Whitney D. Nightingale, Galva, KS Ashley R. Nightingale, Galva, KS Kelli J. Nightingale, Galva, KS Kaylee M. Norris, Gardner, KS Mia Novakovic, Podgorica, FC Julia S. Nygard, Stockholm, FC Megan D. Olmsted, Ottawa, KS Hannah M. Oswald, Herington, KS Robert W. Ottenberg, Parker, CO Citlali Padilla, Garden City, KS Dominique N. Palmer, Picton, FC Mauricio A. Palomino Mendoza, Ranger, TX Rebecca N. Peregrino, Crestone, CO Emily D. Perkins, Howard, KS Savannah A. Pinson, Seminole, TX Madison P. Price, Salina, KS Hannah M. Price, Sneads Ferry, NC Katherine J. Purdy, Lindsborg, KS Chase L. Pywell, Lindsborg, KS Samantha Quezada, Tucson, AZ Victoria R. Quintana, Westminster, CO Cambria E. Raines, Topeka, KS Samuel W. Reed, Lindsborg, KS Haley E. Reifsteck, Independence, MO Alvaro. Rengifo Perez, Madrid, FC Erin K. Richardson, White Deer, TX Jenna B. Rider, NewCambria, KS Alexandria L. Ried, Paola, KS Darren H. Rittwage, Glenpool, OK Rebekah L. Roach, Melvern, KS Marissa B. Roberts, Salina, KS Sebastian H. Rodriguez, Corinth, TX Kelin A. Rodriguez, Emporia, KS Matthew D. Rodriguez, New Rochelle, NY Georgia A. Romine-Black, Bellevue, WA Collin A. Rossillon, Lawrence, KS Marcus A. Ruiz, Austin, TX Lindsey E. Russell, Plano, TX Justin B. Shoemaker, Tomball, TX Carli A. Siebenmark, Wichita, KS Evan M. Simmons, Hutchinson, KS Kevin Sithole, Marondera, FC Matthew M. Slusser, Cheney, KS Caysen J. Smith, Abilene, KS Darien D. Smith, Kansas City, MO Erin M. Smith, One Mile, FC Dylan A. Smith, Stillwater, OK Hailey A. Snyder, Sterling, NE Alexis Solis, Salina, KS Rayan Sousa Silva, Fortaleza, FC Holly Y. Stanley, Clydebank, FC Kayla A. Starkweather, Redlands, CA Lois M. Steinborn, Lincoln, KS Camisha M. Stevenson, Salina, KS Serenity L. Storey, Sedgwick, KS Gwenyth J. Tapia, Trophy Club, TX Maya L. Telles, Garland, TX Jackson J. Thaemert, DeSoto, KS Rayna L. Thomason, Blanchard, OK Leonardo J. Torres, Salina, KS Keith L. Traylor, Topeka, KS Samantha R. Trejo, Lyons, KS Natalie C. Tricoche, San Juan, PR Ger’Kayla J. Tunley, Broken Arrow, OK Jordan L. Valentine, Colorado Springs, CO Daniel G. Valtierra-Picasso, Salina, KS Ivan A. Velo Castaneda, Salina, KS Emma M. Wager, Fayetteville, NC Antonia M. Waggoner, Salina, KS Kaitlyn M. Wagner, Yukon, OK Sydney M. Walker, Bartlesville, OK Hailey A. Walker, Woodinville, WA Madison L. Walter, Salina, KS Elijah J. Waugh, Lindsborg, KS Taylor A. Weems, Wichita, KS Allison M. Weiderman, Las Vegas, NV Lauren E. Welsch, Great Bend, KS Onajee T. White, Las Vegas, NV Jacob A . Wilcox, Salina, KS Zachary J. Willard, Fort Worth, TX Cavion D. Williams, Wichita, KS Joshua R. Wilson, Houston, TX Donovan P. Wilson, Lindsborg, KS Cheyenne R. Wolf, McPherson, KS Austin J. Wolfe, Nortonville, KS Elton L. Woodard II, Stafford, TX Keri A. Woodburn, Wichita, KS Harrison M. Woodyard, Norton, KS Miranda S. Work, Smolan, KS Halei M. Wortham, Fort Worth, TX Timothy R. Yoder, Phoenix, AZ Allison R. Young, Clovis, CA Kylie R. Young, Fort Worth, TX Bryant M. Young, Keller, TX Emily K. Younger, Salina, KS Aaron M. Zehnder, Clarington, OH

Bethany College, established by Swedish Lutheran immigrants in 1881, is a college of the Evangelical Lutheran Church in America. The mission of Bethany College is to educate, develop, and challenge individuals to reach for truth and excellence as they lead lives of faith, learning, and service. Bethany connects its past, present, and future with distinctive initiatives like Swedes to Sweden, a free service-learning trip for the sophomore class to Sweden, and the Good Life Scholarship, presenting all local high school graduates with a four-year, full-tuition scholarship to the college. Bethany College is on the Web at www.bethanylb.edu and is located in Lindsborg, Kansas, the fine arts and crafts capital of the state.